Коронавирус на Ямале. Последние новости на 30 августа 2021 года: за сутки скончались четыре человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На Ямал продолжается пандемия коронавируса. С каждым днем в регионе продолжает снижаться количество заболевших, но расслабляться и снимать антиковидные ограничения пока рано. Так, с начала августа от COVID-19 скончались уже 136 человек, а за последние судки - четыре. Чтобы снизить число летальных исходов, власти призывают северян пройти вакцинацию. Сделать прививку можно в любом из пунктов, расположенных во всех городах и районах.

Добавим, что за прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 117 человек, из них 11 - вахтовики. С начала периода количество заразившихся составляет 47 339 жителей. Госпитализировано с пневмонией и коронавирусом 636 человек, из них 83 находятся в тяжелом состоянии, 36 - на аппаратах ИВЛ, 4 - скончались.

В России выявлено 6 882 827 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирована 181 637 летальных исходов, выздоровели 6 148 250 человек.