Погода на Ямале на 30 августа: до +12 градусов

Погода на Ямале на 30 августа Фото: Вера Зенина

В понедельник, 30 августа, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность и дождь. Днем +12, ночью +6. Ветер 6-10 м/с.

Надым: облачно и дождь. Днем +11, ночью +6. Ветер 5-10 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность, вечером - дождь. Днем +11, ночью +6. Ветер 4-8 м/с.

Новый Уренгой: облачно и дождь. Днем +11 ночью +6. Ветер 6-10 м/с.

Губкинский: переменная облачность и дождь. Днем +12, ночью +6. Ветер 4-8 м/с.

Тарко-Сале: облачно и дождь. Днем +12, ночью +6. Ветер 3-8 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность, утром - небольшой дождь. Днем +12, ночью +6. Ветер 6-10 м/с.

Муравленко: переменная облачность и дождь. Днем +11, ночью +5. Ветер 4-7 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже.