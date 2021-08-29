В Салехарде ограничили движение на мосту «Факел»

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В окружной столице ввели ограничение движения на мосту «Факел» в связи с проведением строительно-монтажных работ на участке, расположенном в районе улицы Чубынина. Ограничение будет действовать до девятого сентября, сообщает городская администрация.

В связи с этим автомобилистов просят составлять маршрут движения заблаговременно, учитывая приведенную информацию. Местные власти призывают горожан набраться терпения и отнестись с пониманием к неудобствам.