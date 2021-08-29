В Пуровском районе детей коренных северян готовят в школу

Фото: Администрация Пуровского района Фото: Соцсети

В Пуровском районе начали собирать детей коренных северян из тундры в школы-интернаты Тарко-Сале, Самбурга, Халясавэя и Харампура. Всего к началу учебного года со стойбищ за парты вернутся 473 воспитанника. Большую часть - 273 ребёнка доставят к месту учебы вертолетами, остальных детей привезут родители.

Всего по Ямалу к началу учебного года из тундры в школы-интернаты доставят около трёх с половиной тысяч ребят.

- Мы собираем ребят в основном бортами вертолетов. Пилотам оказывают помощь в поиске стойбищ семей оленеводов проводники, знающие места проживания и маршруты каслания. Весной в период Дней оленеводов руководители управлений образований и администраций муниципальных образований обговаривали с родителями школьников места стоянки в период сбора детей, - рассказали в департаменте образования ЯНАО.

При сборе школьников соблюдаются все меры профилактики распространения коронавирусной инфекции. Всем ребятам проводят термометрию, обработку рук антисептиком, обеспечивают их масками.