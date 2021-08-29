В Салехарде стартует конкурс «Цветущий город»

С 13 сентября по 20 сентября – подведение итогов Фото: Соцсети

Жители Салехарда могут поучаствовать в конкурсе «Цветущий город». Для этого нужно отправить фото с цветами.Уже прислано 100 фото, всего три номинации:

«цветущий дом» – оцениваются работы по оформлению балконов, окон, фасадов домов, оригинальность цветочных композиций;

«любимый двор» – работы по оформлению дворовых территорий индивидуальных жилых домов. Главное условие – видимость оформления с улицы;

«маленький цветовод» – номинация для юных салехардцев – до 14 лет.

Для участия необходимо украсить цветами двор, балкон, клумбу, окно, сделать соответствующую фотографию или серию фотографий, разместить фотографию в альбоме в социальной сети ВКонтакте в группе администрации или прислать личным сообщением на электронную почту pressshd@gmail.com, указать месторасположение объекта и контактные данные автора.

С 20 июля по 31 августа пройдет отборочный этап. Участник размещает фотографии по номинациям, согласно условиям конкурса. С 1 по 12 сентября – финальный этап. Фотоработы участников размещаются на портале «Живём на Севере», в группе администрации в соцсети ВКонтакте по номинациям и проводится Интернет-голосование. Фотографии, набравшие наибольшее число голосов по итогам двух площадок, становятся победителями.

С 13 сентября по 20 сентября – подведение итогов, объявление и награждение победителей.