В Салехарде стартует конкурс «Цветущий город»

С 13 сентября по 20 сентября – подведение итогов
Фото: Соцсети
Жители Салехарда могут поучаствовать в конкурсе «Цветущий город». Для этого нужно отправить фото с цветами.Уже прислано 100 фото, всего три номинации:
«цветущий дом» – оцениваются работы по оформлению балконов, окон, фасадов домов, оригинальность цветочных композиций;
«любимый двор» – работы по оформлению дворовых территорий индивидуальных жилых домов. Главное условие – видимость оформления с улицы;
«маленький цветовод» – номинация для юных салехардцев – до 14 лет.
Для участия необходимо украсить цветами двор, балкон, клумбу, окно, сделать соответствующую фотографию или серию фотографий, разместить фотографию в альбоме в социальной сети ВКонтакте в группе администрации или прислать личным сообщением на электронную почту pressshd@gmail.com, указать месторасположение объекта и контактные данные автора.
С 20 июля по 31 августа пройдет отборочный этап. Участник размещает фотографии по номинациям, согласно условиям конкурса. С 1 по 12 сентября – финальный этап. Фотоработы участников размещаются на портале «Живём на Севере», в группе администрации в соцсети ВКонтакте по номинациям и проводится Интернет-голосование. Фотографии, набравшие наибольшее число голосов по итогам двух площадок, становятся победителями.
С 13 сентября по 20 сентября – подведение итогов, объявление и награждение победителей.