Число заболевших коронавирусом на Ямале на 29 августа 2021 года увеличилось на 114 человек: 4 летальных исхода

4 летальных исхода Фото: Мария Толстихина

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 29 августа 2021 года. На 29 августа в Ямало-Ненецком автономном округе коронавирус выявили еще у 114 пациентов. Об этом сообщают в оперативном штабе ЯНАО.

Из новых заболевших 106 человек являются жителями арктического региона, 11 — вахтовики. Сейчас в больницах Ямала лечение от COVID-19 проходят 636 пациентов. Из них 83 находятся в тяжелом состоянии, 36 — на поддержке ИВЛ.

За последние сутки в России выявлено 19 286 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 797 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 16 804 человека.