Погода на Ямале на 29 августа 2021 года: ожидается дождь

Облачно с прояснениями Фото: Мария Толстихина

На Ямале сегодня, 29 августа, облачно с прояснениями. Жителей ждет небольшой, местами умеренный дождь. Ветер Юго-Западный с переходом на Северо-Западный 7-12 м/с, в отдельных районах порывы достигнут и 15 м/с. Температура ночью +2…+7 градусов, днём немного теплее +10…+15 градусов.

Ежегодно с 1991 года 29 августа отмечается Международный день действий против ядерных испытаний. Он был учрежден по инициативе Казахстана, после закрытия Семипалатинского ядерного полигона.