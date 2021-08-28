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Здоровье28 августа 2021 14:37

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 28 августа 2021 года увеличилось на 118 человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 28 августа 2021 года
Сергей Швецов
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Число заболевших коронавирусом на Ямале на 28 августа 2021 года увеличилось на 118 человек.

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 28 августа 2021 года увеличилось на 118 человек.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 28 августа 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 118 и составило 47 222 человека.

Из общего числа болеющих 637 жителей госпитализировали с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 84 из них по-прежнему в тяжёлом состоянии, 36 - находятся на ИВЛ, 5 человек скончались. В итоге общее число погибших составляет 604 человека.

Ещё за сутки выявлено 9 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период это число достигло 7 100. Выздоровели с начала пандемии - 45 242 человека.

За последние сутки в России выявлено 19 492 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 6,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 799 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 19 411 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлен 6 863 541 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 180 840 летальных исходов, выздоровели 6 131 446 человек.