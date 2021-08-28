Коронавирус на Ямале. Последние новости на 28 августа 2021 года: 36 человек – на ИВЛ

На Ямале 36 человек с коронавирусом находятся на ИВЛ. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 28 августа. Количество заболевших увеличилось на 119 и составило 47 104 человека.

Из общего числа болеющих 646 жителей госпитализирован с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 87 из них по-прежнему в тяжёлом состоянии, 36 - находятся на ИВЛ, 5 человек скончались. В итоге общее число погибших составляет 599 человек. Ещё за сутки выявлено 12 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период это число достигло 7 091. Выздоровели с начала пандемии - 44 950 человек.

За последние сутки в России выявлено 19 509 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 798 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 19 217 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 844 049 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 180 041 летальный исход, выздоровели 6 112 035 человек.