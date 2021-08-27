В Салехарде началась реконструкция лестницы к комплексу «Обдорский острог» Фото: Администрация Салехарда

В Салехарде началась подготовка для реконструкции лестницы, ведущей к историко-архитектурному комплексу «Обдорский острог». Сейчас специалисты демонтировали старую лестницу, вкрутили винтовые сваи под основание. На следующей неделе подрядчик приступит к установке самой конструкции. - Работы ведутся по графику. Так как лестница представляет собой историческую ценность, в техническом задании сказано, что реконструированная лестница должна быть полной копией старой, лишь увеличится площадь смотровой площадки. Вся конструкция лестницы была заказана и изготовлена по индивидуально созданному проекту, - сказал заместитель директора МКУ «Салехардская дирекция единого заказчика» города Виктор Лобода. Специальной комиссия определила, что лестница находится в аварийном состоянии – нарушена геометрия конструктивных элементов, деревянные ступеньки частично разрушены.