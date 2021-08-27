Дети из Ямала стали призерами общероссийского конкурса «Молодые дарования России» Фото: Официальная страница Ямало-Ненецкого автономного округа

Трое ямальцев стали призёрами общероссийского конкурса «Молодые дарования России».

В номинации «Фортепиано, орган» второе место присуждено Нирване Исаевой из ДШИ № 2 города Новый Уренгой. Ещё одно второе место, но уже в номинации «Оркестровые духовые и ударные инструменты» заслужил Дмитрий Зоидов из ДМШ № 2 им. В.А. Коха, города Ноябрьск. А в номинации «Народные и национальные инструменты» Эдуард Галимзянов из ДШИ № 1, города Надым занял третье место.

Ребята являются стипендиатами губернатора Ямала и обладателями премий за выдающиеся творческие достижения, победителями многих региональных и всероссийских конкурсов. А организатором общероссийского конкурса «Молодые дарования России» выступает академическое музыкальное училище при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. Отметим, что в конкурсе участвуют учащиеся и студенты в возрасте от 13 до 19 лет.