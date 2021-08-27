Житель Лабытнанги стал жертвой мошенников при покупке автомобильных дисков Фото: Татьяна Коркина

В дежурную часть ОМВД России по городу Лабытнанги обратился 51-летний местный житель c просьбой найти и наказать мошенника.

Как рассказал северянин, он заказал через интернет автомобильные диски, за которые при помощи приложения банка сделал перевод в размере 14 тысяч рублей. После этого злоумышленник, с которым заявитель переписывался по приобретению товара, удалил всю переписку в группе и в личных сообщениях.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ОМВД России по городу Лабытнанги напоминает, чтобы не стать жертвой таких преступлений, необходимо проверять подлинность сайтов, на которых делается заказ товара. Могут помочь разоблачить аферистов и прочтение комментариев и отзывов о магазине.