В Пуровске к середине сентября появится новый хоккейный корт Фото: Администрация Пуровского района

В Пуровске появится новый спортивный объект, который строят по многочисленным просьбам жителей посёлка. Открытый многофункциональный комплекс возводят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».

Основное предназначение комплекса – занятия хоккеем. На площади хоккейного корта установят спортивные тренажеры, трибуны для зрителей, освещение и безопасное покрытие. Там также организуют теплое место для переодевания.

Скоро закончится подготовка основания участка и уже завершена укладка асфальта на пешеходных дорожках. Полностью завершить все работы строители обещают к середине сентября.

Жители и гости посёлка смогут посетить торжественное открытие комплекса, новое пространство станет местом притяжения молодёжи, проведения спортивных и других массовых мероприятий.