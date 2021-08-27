Число заболевших коронавирусом на Ямале на 27 августа 2021 года увеличилось на 119 человек Фото: Татьяна Коркина

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 27 августа 2021 года. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за сутки количество заболевших увеличилось на 119 человек. С начала пандемии в округе зарегистрировано и подтверждено 47 104 случая COVID-19.

Из общего числа болеющих 646 жителей госпитализирован с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 87 из них по-прежнему в тяжёлом состоянии, 36 - находятся на ИВЛ, 5 человек скончались. В итоге общее число погибших составляет 599 человек.

Ещё за сутки выявлено 12 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период это число достигло 7 091. Выздоровели с начала пандемии - 44 950 человек.

За последние сутки в России зарегистрировано 19 509 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 798 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 19 217 человек. Всего на сегодняшний день в России зафиксировано 6 844 049 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зарегистрирован 180 041 летальный исход, выздоровели 6 112 035 человек.