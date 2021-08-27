В Тарко-Сале признали виновным шашлычника, из-за которого три человека получили ожоги Фото: Татьяна Коркина

В Тарко-Сале мужчина признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей. Пуровские следователи собрали доказательства против местного жителя. А суд признал его виновным по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

Как сообщают в следственных органах, в Тарко-Сале мужчина, не имеющий образования по организации общественного питания, противопожарной безопасности, и не отвечающий санитарным нормам и правилам в указанной сфере, согласился на предложение одного из предпринимателей города оказать услуги по приготовлению шашлыка населению.

В организованном месте торговли и общепита, 9 мая 2021 года несмотря на то, что вокруг находилось много людей мужчина поместил дополнительный объем угля в мангал, а после этого плеснул туда жидкостью для розжига. От воспламенения огня двое мужчин и женщина получили термические ожоги.

Суд назначил горе-повару наказание - он должен выплатит штраф в размере 50 тысяч рублей.