Ямальцы не смогут купить алкоголь в начале сентября Фото: Юлия Кучеренко

Ямальцев ждут безалкогольные праздники. В сентябре на Ямале алкоголь окажется под запретом из-за праздников и сразу несколько дней станут для жителей округа «безалкогольными». Так, ограничения коснутся Дня знаний – 1 сентября на всей территории Ямала продукцию приобрести не получится. Ещё запрет на алкоголь коснётся на празднование Дня города или Дня района. В каждом населенном пункте определена своя дата, как правило, торжества проходят в первый осенний месяц. Например, 4 сентября не будут продавать алкоголь в Муравленко, Надыме, Ноябрьске, Губкинском и Новом Уренгое.

Кстати, руководство Нового Уренгоя приняли решение запретить продажу спиртного ещё и 5 сентября – в День работников нефтяной и газовой промышленности. Возможно этому примеру последуют и другие муниципалитеты.