Владимир Путин поручил регионам разработать программу капремонтов школ Фото предоставлено КП

С прошлого года по инициативе Дмитрия Артюхова на Ямале реализуется масштабная программа реновации, согласно которой 58 школ, построенных с 1980 по 2000 год, будут кардинально обновлены.

– Мы запустили на Ямале большую программу обновления школ – строим 25 новых по всему округу и проводим реновацию в 58 существующих. Речь идет о крепких капитальных зданиях, которые прослужат еще долго, но внутри они морально устарели. Наша задача - создать там современные яркие образовательные пространства, в которых хочется учиться и развиваться, – отметил Дмитрий Артюхов.

Поставлена задача – не просто провести ремонт, а создать современные помещения, развернуть на площадях школ коворкинги, лаборатории и зоны отдыха. По программе реновации будет проведено три мероприятия: изменение архитектурного облика здания, модернизация внутреннего пространства, создание современных образовательных пространств и благоустройство пришкольного участка.

Сегодня реновация проводится в 4-х школах ЯНАО – в Губкинском, в поселках Харп и Тазовский. В Лабытнанги ремонт практически завершен. На стадии разработки проектов находятся 22 школы – в Салехарде, Лабытнанги, Губкинском, Муравленко, Ноябрьске, Надыме, Тарко-Сале, селах Сеяха, Красноселькуп, Салемал, Мужи, Толька, в поселках Харп, Пангоды, а также в деревне Харампур.

По словам президента, качественное образование и комфортные условия для обучения должны быть доступны каждому ребенку, независимо от места проживания и доходов родителей.

– Без современного, качественного, доступного образования, причем во всех регионах страны, невозможно добиться ничего в сфере развития, и нам нужно прежде всего обеспечить справедливость, равные стартовые возможности для каждого ребенка, для раскрытия его талантов, для его будущих успехов в профессии, да и в целом потом в жизни, – сказал Владимир Путин.

Возвести в округе 25 школ за 5 лет губернатор Дмитрий Артюхов поручил в ходе ежегодного доклада весной текущего года. 12 из них построят в небольших населенных пунктах.

Нацпроект «Образование» реализуется в стране с 2019 года. За это время в эксплуатацию введены 4 школы на 1 720 мест. В 2019-м открыты школы на 95 мест в селе Восяхово, на 450 мест – в Тарко-Сале. В прошлом году завершилась реконструкция школ в Губкинском – на 875 мест, в селе Антипаюта Тазовского района – на 300 мест.

Особое внимание Владимир Путин обратил на то, что школьные пространства должны создаваться вместе с учениками. Так, в ЯНАО с 2020 года реализуется проект инициативного бюджетирования, в рамках которого ученики самостоятельно решают, как улучшить условия обучения и отдыха. Благодаря проекту в школе № 2 в Муравленко организовали «Зону умного отдыха», а в первой школе Тарко-Сале по просьбе школьников проводят благоустройство территории. По задумке здесь появятся метеостанция, футбольное поле и баскетбольная площадка, площадка для сдачи ГТО, уличные шахматы и др. В итоговом подсчете за все время реализовано 145 проектов, до конца этого года будет выполнено еще 150.

Известно, что 2021 год в округе стал Годом талантов. И поддержка талантливых ребят для ЯНАО всегда была не менее значима. В школах созданы все условия для развития, открыто 45 центров «Точка роста», создано два IT-куба, детей поддерживают премиями за особые достижения. Школьники получают выплаты за победу во Всероссийской олимпиаде школьников – по 300 и 150

тысяч рублей соответственно. Ученикам, набравшим по 100 баллов на ЕГЭ, вручают по 100 тысяч. Такие же выплаты получают преподаватели, готовившие ребят к сдаче. Выпускникам с медалью «За особые успехи в учении», в свою очередь, дают по 15 тысяч рублей. Отметим, что размер материального вознаграждения был увеличен в начале 2020 года по инициативе главы региона.