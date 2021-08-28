Погода на 28 августа на Ямале: плюс 14, местами небольшой дождь

На Ямале плюс 14, местами небольшой дождь. Фото: Вадим Бегун

На Ямале сегодня, 28 августа, переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер З, ЮЗ 8-13м/с, ночью в отдельных районах порывыв до 17-22 м/с, днем до 17м/с. Температура ночью от 0 до +9, днем – 9-14 градусов.

28 августа отмечается праздник Успения Пресвятой Богородицы. С 28 августа начинается молодое Бабье лето, которое продолжается до 11 сентября. В прежние времена заметили, если молодое Бабье лето ведряное - жди ненастья на старое (с 14 по 21 сентября). Если в этот день погода тихая и ясная, то и осень будет такой же.