Спортсмен из Тарко-Сале заслужил серебро на Первенстве мира по пауэрлифтингу Фото: паблик "Спорт ЯНАО"

Пауэрлифтер из Тарко-Сале стал призёром мирового первенства. Пуровский троеборец Алексей Рихтер заслужил серебро на Первенстве мира по пауэрлифтингу. Международный турнир проходит в румынском городе Орадя. В приседании Алексей взял 265 кг, став вторым в этом виде состязаний, а в жиме спортмен справился с весом 202,5 кг и выиграл серебряную медаль. В тяге он взял вес 220 кг и завоевал бронзу. Так, в сумме троеборья Алексей Рихтер набрал 687,5 кг и занял второе место. Таркосалинец Алексей Рихтер является представителем КСК «Геолог», а ещё он неоднократный победитель и призёр всероссийских, межрегиональных и международных соревнований. В марте 2021 года спортсмен установил новый рекорд России по жиму. К слову, это последнее первенство северянина: спортсмен, которому летом исполнилось 23 года, уже будет выступать в чемпионате.