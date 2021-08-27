На Ямале чиновники обвиняются в получении крупных взяток Фото: Татьяна Коркина

В ЯНАО группе лиц предъявлены обвинения в коррупции в сфере строительства и ремонта дорог. Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по ХМАО расследуется уголовное дело, против экс-директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.

По информации следственных органов, в 2019 году директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО и два руководителя коммерческой организации, с которыми обвиняемого связывали доверительные отношения, договорились о взятке в 3 миллиона рублей. Деньги обеспечили беспрепятственное исполнение и оплату ранее заключенных контрактов на выполнение работ по ремонту и содержанию дорог, а ещё гарантии заключения крупных контрактов в будущем.

Ещё в этой схеме деньги получил начальник Надымского филиала ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства ЯНАО». Руководители коммерческой организации передали ему 1,3 миллиона рублей, а он оказывал им общее покровительство, создавая лояльное отношение при исполнении договорных обязательств по заключенным государственным контрактам.

Преступление выявлено сотрудниками УЭБиПК УМВД России по ЯНАО при помощи Правительства округа.

По решению суда экс-директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО заключен под стражу. Расследование продолжается.