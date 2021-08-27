Школы и детские сады Ямальского района уже получают тепло Фото: Татьяна Коркина

В Ямальском районе стартовал отопительный сезон, первыми тепло получили социальные объекты - детские сады, школы-интернаты и больницы. Соответствующее постановление подписал глава Ямальского района Андрей Кугаевский. В жилые дома тепло начнёт поступать после того, как в течение 5 дней средняя температура воздуха на улице продержится ниже 8 градусов.

А в случае возникновения проблем с теплоснабжением, северяне могут обратиться в обслуживающую организацию или позвонить на «горячую линию», а также можно обратиться в управление жилищно-коммунального комплекса и энергетики районной администрации.

Напомним, ранее мы писали, что пуровская прокуратура добилась возвращения тепла в квартиры таркосалинцев.