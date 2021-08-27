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Общество27 августа 2021 10:18

Школы Ямала получили благодарность от Российского совета олимпиад школьников

Учреждения отличились в подготовке победителей и призеров олимпиад
Виктория Терина
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Школы Ямала получили благодарность от Российского совета олимпиад школьников Фото: Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа

Школы Ямала получили благодарность от Российского совета олимпиад школьников Фото: Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа

Две школы Ямала получили благодарность от Российского совета олимпиад школьников - это многопрофильный лицей в Муравленко и Вынгапуровская школа в Ноябрьске. Учреждения отличились в подготовке победителей и призёров олимпиад, входящих в Перечень Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

- Виктор Садовничий, председатель Совета, ректор МГУ им. М.В. Ломоносова поблагодарил ямальские учреждения за вклад в формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи - сообщают в департаменте образования Ямало-Ненецкого автономного округа.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Ноябрьске обустраивают многофункциональную площадку возле школы №5.