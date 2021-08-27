Школы Ямала получили благодарность от Российского совета олимпиад школьников Фото: Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа

Две школы Ямала получили благодарность от Российского совета олимпиад школьников - это многопрофильный лицей в Муравленко и Вынгапуровская школа в Ноябрьске. Учреждения отличились в подготовке победителей и призёров олимпиад, входящих в Перечень Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

- Виктор Садовничий, председатель Совета, ректор МГУ им. М.В. Ломоносова поблагодарил ямальские учреждения за вклад в формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи - сообщают в департаменте образования Ямало-Ненецкого автономного округа.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Ноябрьске обустраивают многофункциональную площадку возле школы №5.