Благодаря прокуратуре Салехарда у детей появится безопасная детская площадка Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура Салехарда проверила информацию по публикации, размещенной в начале августа в соцсети: жители города жалуются на бетонную детскую площадку, говоря о том, что дети получают травмы и раны, играя там.

Как выяснилось, в 2018 году построены и сданы многоквартирные жилые дома № 70, 72, 74 по улице Зои Космодемьянской. По проекту там построена игровая площадка с применением песчаного покрытия. Из-за многочисленных обращений жителей в адрес застройщика администрацией города направлено письмо о возможности замены покрытия и переустройства игровой площадки. После чего организация приняла решение оборудовать площадку ударопоглащающим покрытием. По новому техническому решению на игровой площадке появится резиновое покрытие.

Работы планируют закончить до 30 сентября 2021 года. Соблюдение сроков замены покрытия игровой площадки подрядчиком контролируется прокуратурой города.