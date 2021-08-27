Погода на 27 августа на Ямале: местами дождь и гроза Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, на 27 августа, в ЯНАО облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, с переходом на северо-западный 8-13 м/с, местами порывы до 18-23 м/с. Температура воздуха днём +9, + 14 градусов, ночью +8, +13 градусов, по западу до +3.

Погода на Ямале 27 августа 2021 в инфографике Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО

Тиховеем этот день прозвали на Руси потому, что было принято наблюдать за ветром: если он тих и спокоен, то осень будет солнечной, а если быстр и стремителен - следует ждать ненастья. По этому поводу складывали поговорки: «Тихий ветер в сад - сухая осень в лес»; «Михеев день с Бабьим летом бурей-ветром перекликаются».