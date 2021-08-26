"Лайка - обнимайка" теперь "живет" в Ноябрьске Фото: Администрация Ноябрьска

Лайка - обнимайка теперь "живет" возле центра "Современник" в Ноябрьске. Торжественное открытие милого арт-объекта на территории, прилегающей к центру «Современник» состоится 30 августа в 13:00.

- В марте 2021 года на Межмуниципальном молодёжном форуме «Территория Севера», в рамках конкурса, специалист центра "Современник" выиграл грант на реализацию проекта молодёжных инициатив геологам посвящается «Лайка – обнимайка» - сообщают в администрации города.

Напомним, эти летом в Ноябрьске соорудили арт-объект, посвященный волонтёрам. Удобная и уникальная скамью с тематическим декором, оснащенная системой обогрева сидений и подсветкой появилась в июне этого года. Привлекательно то, что там есть несколько USB-портов, через которые можно зарядить сотовые телефоны и другие гаджеты.