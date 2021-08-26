Дети Ямала смогут выбрать кашу на завтрак самостоятельно

Практику выборного меню в детских садах Нового Уренгоя возьмут на вооружение учреждения округа. Об этом стало известно во время визита председателя Ямальского родительского комитета Михаила Пацевича в детский сад «Журавушка».

В детском саду «Журавушка» малышам предлагают завтраки на выбор. Каждое утро в меню появляется шесть видов каш и наиболее подходящую дети определяют с вечера вместе с родителями. По мнению Михаила Пацевича, выборное меню, блюда которого приготовлены из продукции местных сельхозтоваропроизводителей, возможно внедрить уже в этом году. Такой подход позволит детям не отказываться от главного приёма пищи. А родители довольны, что малыши могут проявить самостоятельность. По мнению общественника, такая система уместна во всех учреждения дошкольного образования.