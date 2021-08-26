Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье26 августа 2021 15:19

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 26 августа 2021 года увеличилось на 121 человека

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 26 августа 2021 года
Виктория Терина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Число заболевших коронавирусом на Ямале на 26 августа 2021 года увеличилось на 121 человека

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 26 августа 2021 года увеличилось на 121 человека

Фото: Юлия Кучеренко

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 26 августа 2021 года. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за сутки количество заболевших увеличилось на 121 человека. С начала пандемии в округе зарегистрировано и подтверждено 46 985 случаев COVID-19.

Из общего числа болеющих 651 житель госпитализирован с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 88 из них по-прежнему в тяжёлом состоянии, 38 - находятся на ИВЛ, 4 человека скончались. В итоге общее число погибших составляет 594 человек.

Ещё за сутки выявлено 10 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период это число достигло 7 097. Выздоровели с начала пандемии - 44 950 человек.

За последние сутки в России выявлено 19 630 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,4% не имели клинических проявлений болезни, также зафиксировано 820 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 19 661 человек. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 6 824 540 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 179 243 летальных исхода, выздоровели 6 092 818 человек.