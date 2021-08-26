Число заболевших коронавирусом на Ямале на 26 августа 2021 года увеличилось на 121 человека Фото: Юлия Кучеренко

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 26 августа 2021 года. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за сутки количество заболевших увеличилось на 121 человека. С начала пандемии в округе зарегистрировано и подтверждено 46 985 случаев COVID-19.

Из общего числа болеющих 651 житель госпитализирован с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 88 из них по-прежнему в тяжёлом состоянии, 38 - находятся на ИВЛ, 4 человека скончались. В итоге общее число погибших составляет 594 человек.

Ещё за сутки выявлено 10 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период это число достигло 7 097. Выздоровели с начала пандемии - 44 950 человек.

За последние сутки в России выявлено 19 630 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,4% не имели клинических проявлений болезни, также зафиксировано 820 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 19 661 человек. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 6 824 540 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 179 243 летальных исхода, выздоровели 6 092 818 человек.