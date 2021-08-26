Завтра на Ямале ожидается сильный ветер Фото: Юлия Кучеренко

По данным синоптиков 27 августа, на всей территории ЯНАО прогнозируется сильный ветер, порывами до 18-23 метров в секунду.

Спасатели просят жителей быть предельно осторожными и внимательными. Опасностью для людей на улице при сильных порывах ветра может стать обрушение слабо укреплённых широкоформатных и ветхих конструкций, падении деревьев, ветвей, срыве рекламных щитов, повреждении кровли домов. Поэтому нужно избегать нахождения вблизи таких объектов.

Важно в этот период не оставлять без присмотра детей. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов. Спасатели советуют автовладельцам быть внимательнее на дороге, двигаться с безопасной скоростью и рекомендуется воздержаться от дальних поездок до улучшения погоды.