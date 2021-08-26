В Новом Уренгое продолжается благоустройство территории в микрорайоне Дружба Фото: Администрация Нового Уренгоя

В Новому Уренгое продолжается благоустройство территории за домом 2/9 в микрорайоне Дружба. Прошлой осенью жители микрорайона обратились к главе города с просьбой обратить внимание на этот участок. Их сосем не устраивал неухоженный пустырь, ямы и лужи. Между тем для многих жителей близлежащих домов это кратчайший путь к остановкам общественного транспорта, на работу и в школу. Сегодня территория выровнена, уложено щебеночное основание, устанавливаются бордюры, затем наступит очередь асфальта. Деревья по просьбе людей останутся, а появится парковка, тротуары, лавочки, урны и освещение.

Напоним, ранее мы писали, что в Тарко-Сале сотрудники муниципальных учреждений украшали территории для конкурса.