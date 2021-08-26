В Ноябрьске появится новый торговый центр

Разговоры о строительстве ТРЦ в Ноябрьске ведутся уже несколько лет Фото: "КП" Архив

В Ноябрьске уже сформирован земельный участок под ТРЦ, однако инвестора, который возьмется за его строительство, пока нет. Об этом заявил глава города Алексей Романов, отвечая на вопросы жителей в ходе прямого эфира в Instagram.

Земельный участок, выделенный под ТРЦ уже давно, сформирован на пересечении улиц Советская и Цоя. По словам главы города Алексея Романова, власти Ноябрьска «готовы к диалогу с любым инвестором, который трезво оценит свои силы и готов предметно общаться». Новый центр обещают построить уже давно.

-У нас есть один потенциальный инвестор, мы с ним ведем переговоры активно, несколько раз в неделю. Я надеюсь, что люди созреют и примут решение, — сказал глава Ноябрьска в ходе прямого эфира в Instagram.

Разговоры о строительстве ТРЦ в Ноябрьске ведутся уже несколько лет. Известно, что торговый центр обещают сделать масштабным и функциональным.