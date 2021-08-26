В Новом Уренгое на виновника ДТП завели уголовное дело, ему грозит семь лет тюрьмы

Фото: Госавтоинспекция Ямала

Страшная авария случилась на перекрестке улиц Мира и 70 лет Октября в Новом Уренгое ровно месяц назад, где грузовик «МАЗ» на скорости влетел в «ВАЗ-2112». В результате ДТП были госпитализированы водитель и пассажир легкового авто. Сегодня, 26 августа, пресс-служба полиции Нового Уренгоя сообщила, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Проверка показала, что 37-летний мужчина управлял грузовичком в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал по зеленому сигналу светофора на регулируемый перекресток, при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю ВАЗ, который ехал прямо. Так случилось столкновение.

– Согласно заключению судебно-медицинского освидетельствования, водитель автомобиля ВАЗ получил множественные телесные повреждения, которые квалифицируются как причинение тяжкого вреда здоровью. В отношении злоумышленника следственным отделом ОМВД России по г. Новый Уренгой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. а ч. 2 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека лицом, находящимся в состоянии опьянения», – сообщает полиция.

Виновнику ДТП грозит до семи лет лишения свободы. В настоящий момент в отношении подозреваемого избирается мера пресечения.

КОНКРЕТНО

Всего с начала 2021 года сотрудниками ГИБДД в Новом Уренгое задержано более 200 водителей в нетрезвом состоянии, более 50 автолюбителей отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.