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Общество26 августа 2021 10:47

Рыбная продукция из Салехарда отправится за рубеж

Мария Толстихина
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В ближайшее время предприятие планирует выйти в Казахстан и Беларусь

В ближайшее время предприятие планирует выйти в Казахстан и Беларусь

Фото: Архив "КП"

Теперь «Салехардский комбинат» имеет право поставлять рыбную продукцию на экспорт: он вошел в реестр предприятий Таможенного Союза. Он стал первым ямальским предприятием, получившим право на экспорт рыбной продукции.

В ближайшее время предприятие планирует выйти в Казахстан и Беларусь, а в дальнейшем в Киргизию и Армению. Потенциал экспортных поставок рыбной продукции глубокой переработки оценивается в 240 тонн в год.

- Это позволит Ямалу обеспечить успешную реализацию национального проекта «Международная кооперация и экспорт» за счёт увеличения поставок продукции аграрного производства за рубеж и расширения списка стран-покупателей», - отметила Любовь Охман, заместитель директора окружного департамента АПК.