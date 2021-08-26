Рыбная продукция из Салехарда отправится за рубеж

В ближайшее время предприятие планирует выйти в Казахстан и Беларусь Фото: Архив "КП"

Теперь «Салехардский комбинат» имеет право поставлять рыбную продукцию на экспорт: он вошел в реестр предприятий Таможенного Союза. Он стал первым ямальским предприятием, получившим право на экспорт рыбной продукции.

В ближайшее время предприятие планирует выйти в Казахстан и Беларусь, а в дальнейшем в Киргизию и Армению. Потенциал экспортных поставок рыбной продукции глубокой переработки оценивается в 240 тонн в год.

- Это позволит Ямалу обеспечить успешную реализацию национального проекта «Международная кооперация и экспорт» за счёт увеличения поставок продукции аграрного производства за рубеж и расширения списка стран-покупателей», - отметила Любовь Охман, заместитель директора окружного департамента АПК.