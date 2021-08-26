В городском саду Салехарда появится «Таинственный лес» Фото: Администрация Салехарда

В городском саду Салехарда продолжается реализация проекта «Таинственный лес». На сегодня подрядчик уже украсил гирляндами деревья над пешеходными дорожками, проложил электрокабеля, от которых будут «питаться» гирлянды и прожекторы. - До конца месяца ожидаем поставку световых фигур в виде животных, которые будут установлены в саду. Это будет финальный этап реализации проекта, который планируется открыть ко Дню города, - отметил начальник отдела по содержанию и ремонту объектов СКН и озеленения города МКУ «Салехардская ДЕЗ» Олег Левченко. Идея создания "Таинственного леса" принадлежит Евгении Рожковской в рамках проекта «Уютный Ямал», за неё проголосовали более 2,5 тысяч жителей города.

Напомним, ранее мы сообщали, что жители Ноябрьска просят вернуть карусели в городской парк. Их убрали во время реконструкции территории.