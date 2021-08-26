В Ноябрьске впервые за 10 лет родилась тройня

Радостное и редкое событие произошло в Ноябрьске Фото: Архив "КП"

В перинатальном центре Ноябрьска впервые за 10 лет родилась тройня. Братья Артем, Алексей и Арсений появились на свет 16 августа, и не просто так, а на годовщину венчания их родителей.

По словам мамы тройняшек, Вероники Поляковой, первое УЗИ показало двойню, но через несколько минут врач сказал, что будет тройня. Беременность проходила очень хорошо. Об этом информирует «Ямал-Медиа».

Отметим, Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил о появлении в Ноябрьске Центра реабилитации. Он будет построен на месте бывшего санатория «Озерный» в ближайшем будущем.