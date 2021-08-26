Планы благоустройства многоквартирных домов в Новом Уренгое озвучила администрация

Фото: администрация Нового Уренгоя

Заменят лифты, обновят фасады, отремонтируют крыши и заменят инженерные сети в многоэтажных домах Нового Уренгоя. Информацию об этом сообщает администрация газовой столицы.

В программу капремонта Нового Уренгоя включили 41 многоквартирник. Строители заменят 12 лифтов, отремонтируют 29 крыш, 19 фасадов и также полностью обновят инженерные сети в четыре многоквартирных домах.

– Так, на доме 14 по проспекту Ленинградский обновился фасад, заменены двери входных групп, мусорокамеры, стеклопакеты в подъездах, обновлены отмостки, – сообщает администрация Нового Уренгоя. – В Лимбяяхе в микрорайоне Приозерный, доме 12 произведен ремонт крыши, замена выхода на чердак и вентиляционной шахты.

Известно, что 31 дом отремонтируют уже в 2022 году, уже сейчас заключены договоры на разработку проектно-сметной документации.