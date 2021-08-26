Погода на Ямале на 26 августа: возможна гроза

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Сегодня, 26 августа, в Ямало-Ненецком автономном округе будет облачно с прояснениями, синоптики обещают дождь, местами сильный. Ночью без осадков, но в отдельных районах возможна гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура ночью +3… +8 градусов, при натекании облачности +10… +15 градусов. Днем +20… +25 градусов, по западу и северу +10… +15 градусов, по крайнему югу до +30 градусов.

Салехард: +9 градусов, облачно и кратковременные осадки, ветер свежий, северный 9 м/с.

Лабытнанги: +9 градусов, облачно и кратковременные осадки, ветер свежий, северный 9 м/с.

Яр-Сале: +12 градусов, облачно и слабый дождь, ветер слабый, северо-восточный 3 м/с.

Тазовский: +10 градусов, облачно и кратковременные осадки, ветер свежий, восточный 9 м/с.

Новый Уренгой: +21 градусов, облачно, дождь с грозами, ветер слабый, юго-восточный 5 м/с.

Тарко-Сале: +25 градусов, ясно, ветер легкий, южный 2 м/с.

Губкинский: +27 градусов, ясно, ветер умеренный, южный 6 м/с.

Надым: +20 градусов, облачно и кратковременный дождь, ветер слабый, юго-западный 5 м/с.

Ноябрьск: +27 градусов, ясно, ветер умеренный, южный 5 м/с.

Муравленко: +25 градусов, облачно, ветер слабый, юго-западный 5 м/с.

26 августа на Руси чествовали Тихона Задонского (в миру – Тимофей Савельевич Соколов), церковного деятеля и богослова XVIII века. Он считается крупнейшим православным просветителем своего времени. Тихона считали помощником в избавлении от всякого уныния, ему молились об умиротворении души. Также в этот день было принято обходить дом с иконой Божией Матери «Страстная». Так праздник соединил в своем названии имена святителя Тихона и именование иконы.

У крестьян существовал обычай прибираться в этот день в сараях и погребах, заговаривать сени и зимние хранилища от недоброго слова, от дурного глаза и всякой нечисти.

На Тихона наблюдали за ветрами: если они дули тихо – ждали ветра на несколько дней вперед, а если проносились бурей – это предвещало дождливый сентябрь. Были и приметы, связанные с урожаем, например, такая: «Коли грибовно — так и хлебовно», что означало: при обилии грибов в лесах можно надеяться и на хлебное плодородие в следующем году.