На Ямале активно реализуется инициатива президента РФ о расселении аварийного жилфонда

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На съезде партии «Единая Россия» Владимир Путин выступил с предложением расширить действующую программу по переселению граждан из аварийного жилфонда. По его словам, в настоящее время расселяется жилье, признанное ветхим на начало 2017 года, но пора двигаться дальше – запустить новую программу, по которой начнется расселение жилья, признанное аварийным на 1 января 2021 года.

Еще два года назад Дмитрий Артюхов поставил задачу – расселить на Ямале один миллион квадратных метров, что уже превышает план и включает дома, которые признали аварийными после 2017-го. Так, до 2025 года получить новые квартиры должны 70 тысяч северян. Только в этом году предусмотрено переселение 3 тысячи семей – а это уже достижение трети исполнения плана «миллион».

За первую половину 2021-го на Ямале введено в эксплуатацию 16 многоквартирников. Причем строительство проводится комплексно, о чем также говорил президент РФ.

– Мы реализуем большую программу развития Ямала. Уже виден ее результат. В большинстве городов темпы хорошие – строится много нового и долгожданного жилья. Микрорайоны проектируются комплексно – с поликлиниками, школами, детскими садами. Наша главная цель – расселить миллион квадратных метров аварийного жилья. И мы уверенно идём к ее достижению. К концу года достигнем трети запланированного объема, – отметил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Сейчас в регионе строится несколько новых микрорайонов. Самый большой из них – Обдорский в Салехарде. Здесь будет 5 тысяч квартир на площади 240 тысяч кв. м. Еще один крупный микрорайон – Славянский в Новом Уренгое. Он рассчитан на 1 600 семей. Также возводятся микрорайоны Южный в Тарко-Сале и Солнечный в Тазовском – оба будут готовы вместить по 800 семей.

Чтобы выполнить задачу, поставленную губернатором, в округе значительно повысили темпы жилищного строительства. В 2019 году построено 145 701 кв. м жилья, в 2020-м – 166 943. На 2021 год запланировано около 170 тысяч кв. м, а в 2022-м объем должен достигнуть 200 тысяч кв. м. Сегодня в ЯНАО на стадии строительства находятся 187 многоквартирников, общая площадь которых составляет 537 тысяч кв. м.