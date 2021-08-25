Энергетики Ямала запаслись топливом на зиму на 60%

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На Ямале готовятся к зиме: продолжается централизованный завоз топлива в отдаленные и труднодоступные населенные пункты округа – нефтепродукты, уголь и дрова. Как сообщил заместитель начальника управления – начальник отдела регулирования на транспорте департамента тарифной политики, энергетики и ЖКК ЯНАО Денис Фоминов, сейчас в ЯНАО прибыло 39,8 тыс. тонн нефтепродуктов, или 59% от плана.

– Также завезено 37,5% угля от запланированных 18,3 тыс. тонн. В полном объеме поставлены дизельное топливо «Летнее» и топливные дрова. Завершен завоз топливно-энергетических ресурсов в Надымский район. Завоз осуществляется в соответствии с графиками поставки, – сказал он.

Пока на Крайнем Севере действует навигационный период, поставщики доставят в округ более 67,9 тыс. тонн нефтепродуктов, 18,3 тыс. тонн угля и 2,3 тыс. кубометров дров. Этого будет достаточно предприятиям ЖКХ Красноселькупском, Надымском, Приуральском, Пуровском, Тазовском, Шурышкарском и Ямальском районах, чтобы обеспечить северян теплоэнергией будущей зимой.

Поставка нефтепродуктов в арктический регион проходит в несколько этапов. С начала навигации следом за ледоходом ведется завоз по большой воде в населенные пункты, расположенные на быстро мелеющих реках – это Овгорт, Лопхари, Питляр, Мужи, Горки, Зеленый Яр, Катравож, Щучье, Кутопьюган, Нори, Сюнай-Сале, Халясавэй. С начала июля до конца августа идёт завоз в населенные пункты Красноселькупского, Пуровского (Самбург), Тазовского (Антипаюта, Находка) и Ямальского (в южную и среднюю части) районов. И с конца августа до окончания навигации грузы завозятся в населенные пункты северной части округа – Мыс Каменный, Сеяха и Гыда.