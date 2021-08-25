В Ноябрьске трехлетний мальчик выпал с балкона многоэтажки

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Трехлетний малыш на несколько секунд остался без присмотра бабушки и случилось несчастье. Мальчик пробрался на балкон, к окну, перевалился через перила и рухнул вниз со второго этажа на газон. ЧП случилось в поселке Железнодорожников, сообщает «Ноябрьск 24».

С ребенком в квартире на втором этаже сидела бабушка. Она отвлеклась на секунду, а маленький внучек уже поспешил на балкон. Не долго рассуждая, малыш перевалился через подоконник и вывалился из окна балкона.

Родные не стали дожидаться скорой и сами увезли мальчика в Ноябрьскую больницу. Медики предварительно диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму.

– Силами родственников ребенка занесли в квартиру, вызвали бригаду скорой помощи. Бригада заподозрила у пациента тупую травму живота и закрытую черепно-мозговую травму. Его доставили в больницу, – пояснили на станции скорой помощи.

Напоминаем, медики рекомендуют при падении человека не поднимать и не передвигать его самостоятельно, это может привести к дополнительным травмам опорно-двигательного аппарата. Нужно вызвать скорую и дожидаться прибытия специалистов, оставаясь рядом с пострадавшим и контролируя его состояние.