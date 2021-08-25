Число заболевших коронавирусом на Ямале на 25 августа 2021 года увеличилось на 120 человека

На Ямале за сутки от коронавируса скончалось пять пациентов (за весь период – 590) Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 25 августа 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 120 и составило 46 864 человек.

По данным оперштаба региона, за минувшие сутки от коронавируса скончалось пять пациентов (за весь период – 590). Госпитализированы с COVID-19 и внебольничными пневмониями 693 человека, 94 пациентов – в тяжелом состоянии, 38 человек с подтвержденным COVID-19 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В лабораториях округа за минувшие сутки зафиксировали 120 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 46 864). 108 из них – в муниципальных образованиях (за весь период – 39 795), а 12 зараженных обнаружили на месторождениях и производственных объектах (за весь период – 7 069).

Фото: оперштаб Ямала

За последние сутки в России выявлено 19 536 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 809 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 19 654 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 804 910 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 178 423 летальных исхода, выздоровели 6 073 157 человек.