В Новом Уренгое вахтовик из Башкортостана украл с общей кухни смартфон

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Кража произошла в новоуренгойской общаге еще зимой, дежурная часть полиции Нового Уренгоя приняла заявление от вахтового рабочего 7 февраля. Заявление написал 32-летний мужчина – пропал телефон за 10 500 рублей, сообщил потерпевший.

После вахты мужчина пил с товарищами в общежитии. Будучи изрядно под шефе, он пошел на общую кухню, где и оставил свой мобильный на столе. Смартфон недолго был бесхозным, вскоре его присвоил себе другой посетитель общей кухни.

– Злоумышленник, воспользовавшись тем, что за его действиями никто наблюдает, похитил мобильный телефон, – сообщила полиция.

Оперативники установили личность преступника, им оказался ранее не судимый 35-летний житель Республики Башкортостан, работающий в газовой столице вахтовым методом. На него завели «уголовку» по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

– Уголовное дело расследовано и с обвинительным актом направлено в суд. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, – подытожила пресс-служба полиции Ямала.