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Недвижимость25 августа 2021 10:33

В Салехарде многодетные дети получили землю под ИЖС

Чтобы воспользоваться этим правом, необходимо предоставить пакет документов в МФЦ
Лина Орлова
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Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Земельные участки для индивидуального жилищного строительства в микрорайоне Радужный получили в собственность 13 многодетных семей Салехарда. Об этом сообщает департаменте строительства, архитектуры и земельных отношений администрации города.

Всего такой мерой поддержки воспользовались 399 семей. На учете на сегодняшний день состоит девять многодетных семей. Чтобы воспользоваться этим правом, необходимо предоставить пакет документов в МФЦ. Получить подробную информацию можно по номеру телефона: 2-53-88.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

О строительстве спортивного сооружения для всех горожан рассказал в своих соцсетях глава Салехарда Алексей Титовский. Группа салехардцев в прошлом году предложила городским властям построить теннисный корт. Идею поддержали, сегодня его возводят возле спортивной площадки за центром «Северный характер».

– Подрядная организация уже выровняла грунт, приступает к заливке бетонного основания. Скоро будет устроено специальное покрытие, установлено ограждение и натянута сетка, – сообщил он.