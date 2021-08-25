Прокуратура оштрафовала управление ЖКХ Лабытнанги за игнор на жалобу жителей

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Управляющая компания ООО «Комфортный дом» написала обращение в управление жилищно-коммунального хозяйства Лабытнанги по просьбе жителей дома. Жильцы пожаловались, что в их дворе скапливаются опасные отходы, которые могут причинить вред здоровью и ущерб окружающей среде. Несмотря на то, что жалобу приняли, рассматривали ее необычайно долго – больше месяца. А это уже нарушение федерального закона, зафиксировала прокуратура Ямала.

Проверка прокураторы исполнения требований законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в деятельности МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» показала, что виновником стал сотрудник ведомства. Прокуратура привлекла чиновника к административной ответственности за несвоевременное рассмотрение обращения.

– Установлено, что 26.04.2021 в муниципальном учреждении зарегистрировано обращение директора управляющей компании ООО «Комфортный дом» по вопросу принятия органом местного самоуправления мер по организации мест накопления опасных отходов, ненадлежащее обращение с которыми может причинить вред здоровью граждан и ущерб окружающей среде. В нарушение требований ст. 12 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» поступившее обращение в установленный законом 30-дневный срок не рассмотрено, – выяснили прокуроры Салехарда.

Больше того, ответ управляющей от городских властей пришел только после того, когда прокуратура встала на защиту прав жильцов.

– Ответ на обращение заявителю дан только по результатам рассмотрения внесенного прокуратурой города руководителю МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» представления, – сообщает ведомство.

А еще руководителя управления ЖКХ Лабытнанги по решению прокуратуры оштрафовали на 5 000 рублей по ст. 5.59 КоАП РФ – за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Оплата штрафа находится на контроле прокуратуры города.