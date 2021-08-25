В Новом Уренгое сгорело две квартиры и чердак

В микрорайоне Солнечный в Новом Уренгое сгорели две квартиры. Фото: МЧС Ямала

В новоуренгойской двухэтажке на улице Гидростроителей горела крыша и выгорело две квартиры. Без крова остались две семьи, их квартиры залиты водой. Происшествие случилось 24 августа.

На пульт дежурного МЧС в Новом Уренгое сообщение о пожаре поступило в 18:29 в этот вторник, 24 августа. Очевидцы сообщили, что на улице Гидростроителей в районе Солнечного микрорайона произошло возгорание жилого дома.

– Огнем повреждено две квартиры и чердачное помещение на общей площади 200 квадратных метров, – пояснили в МЧС.

На пожар выехало три спецмашины, деревянный дом тушили 15 огнеборцев. Ликвидировать пожар удалось к 19:18. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Сегодня утром, 25 августа, случился пожар в Ноябрьске в микрорайоне Вынгапуровский. Очевидцы сообщили о возгорании гаража в 05:54, на место ЧП выехали две пожарных машины, пять огнеборцев. Огонь ликвидировали к 06:25. Сгорели конструкции обшивки внутри гаража и пристроя на общей на площади 40 кв. метров. Причина пожара и ущерб устанавливают дознаватели МЧС Ямала.