Тарко-Сале на 75% готова к зиме, объявил глава района Антон Колодин

Фото: администрация Пуровского района

В Тарко-Сале отремонтируют 8,8 километра сетей (или 17,3 км в однотрубном исполнении), из них 5,5 километра на восьми участках ремонтируют по окружной субсидии. Общая протяженность коммуникаций, подлежащих замене, составила 2435 м. Об этом в своем Instagram сообщил глава Пуровского района Антон Колодин.

– В первую очередь выполняются самые трудоемкие работы. Специалисты проводят гидравлические испытания для выявления дефектов на участках сетеи . При обнаружении протечек ведется их устранение, в случае более серьезных повреждении старые трубы заменяют стальными с пенополиуретановои изоляциеи , – сообщил Антон Колодин.

Сегодня общая степень готовности по всем участкам превышает 75%. На трех объектах работы практически завершены. Частично меняют сети тепловодоснабжения в микрорайоне Комсомольском, на улицах Первая Речка и Мира.

С небывалыми ранее объемами коммунальщики справляются. Ресурсоснабжающая организация «Ямалкоммунэнерго» работает по собственной производственной программе. Совместно с администрацией района организация планирует построить новую котельную мощностью 45 МВт.