Дорогу из Пурпе в Пуровск отремонтируют за полмиллиарда рублей

Фото: администрация Пуровского района

508,8 млн рублей предлагает дирекция дорожного хозяйства ЯНАО за контракт на строительство отрезка дороги от Пурпе до Пуровска, лот размещен на сайте госзакупок 23 августа. Заявки от компаний принимаются до 8 сентября.

Победитель аукциона должен будет отремонтировать около 6,5 километра дороги. Подрядчику нужно будет очистить прилегающую к дороге территорию от кустарников, укрепить обочины, уложить дорожное покрытие, установить светофоры, дорожные знаки, а также отремонтировать и очистить водопропускные трубы и мост на 533-м километре дороги, поясняет «МК-Ямал».

На все выполненные работы исполнитель должен будет предоставить гарантию. Так, на земляное полотно она составит восемь лет, на мост не менее восьми лет. Сдать участок должны до ноября 2021 года. Также 23 августа глава Губкинского Андрей Гаранин с замами по строительству и ЖКХ приехал в Пурпе. На объектах они обсудили ремонт дорог. Напомним, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов остался недоволен ремонтными работами дороги Пуровск – Коротчаево.

Кроме того, как сообщил Андрей Гаранин, намечены планы по ремонту и строительству социальных объектов и объектов жизнеобеспечения. Например, относительно спорткомплекса и дома культуры в Пурпе-1 и спортшколы в Пурпе, детских садов и школ.