В Салехарде бизнесмен подал в суд поддельные документы

Фото: pixabay.com

Семь миллионов рублей потребовалось предпринимателю Салехарда, чтобы арендовать транспортные средства для работы. Договор аренды мужчина подал в Арбитражный суд ЯНАО при разбирательстве, однако оказалось, что документ поддельный, рассказывает пресс-служба ведомства.

– Салехардским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по факту фальсификации документов, представленных в Арбитражный суд ЯНАО в качестве доказательств, по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.303 УК РФ («Фальсификация доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле, или его представителем»), – сообщил суд.

Следователи выяснили, что индивидуальный предприниматель работал Ноябрьске, а в суд подал сфальсифицированный договор аренды транспортных средств. По нему в пользу бизнесмена были взысканы 7,1 млн рублей. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.