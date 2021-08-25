Погода на Ямале на 25 августа: теплый день предвещает много грибов

Теплая и ясная погода 25 августа предвещает множество белых грибов в лесах Фото: СОЦСЕТИ

Сегодня, 25 августа, в Ямало-Ненецком автономном округе ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура ночью +3… +8 градусов, днем +12… +17 градусов.

Салехард: +14 градусов, облачно, ветер слабый, восточный 3 м/с.

Лабытнанги: +14 градусов, облачно, ветер слабый, северо-восточный 4 м/с.

Яр-Сале: +12 градусов, облачно, ветер легкий, восточный 2 м/с.

Тазовский: +11 градусов, облачно, ветер умеренный, северо-западный 6 м/с.

Новый Уренгой: +14 градусов, ясно, ветер легкий, северо-западный 2 м/с.

Тарко-Сале: +16 градусов, облачно, ветер легкий, северо-восточный 1 м/с.

Губкинский: +23 градусов, ясно, ветер слабый, западный 5 м/с.

Надым: +18 градусов, облачно, ветер легкий, северо-восточный 2 м/с.

Ноябрьск: +19 градусов, облачно, ветер слабый, восточный 4 м/с.

Муравленко: +18 градусов, облачно, ветер слабый, восточный 4 м/с.

25 августа в народном календаре отмечается праздник в честь мучеников Аникиты и Фотия, которые приходились друг другу дядей и племянником. На Руси этот день прозвали Фотей Поветенным, потому что было принято прибираться на поветях, где хранились лошадиные упряжи, бороны и сохи. «Фотя Поветенный хозяину покоя не дает – на поветь зовет», – говорили мужики. По их убеждению, нельзя было допустить, чтобы «на поветях черт ногу переломил».

На Фотю с утра примечали: если выпал иней, значит можно ждать хорошего урожая озимых на следующий год. Если в этот день было дождливо — не стоило надеяться на длинное бабье лето. А теплая и ясная погода предвещала множество белых грибов в лесах.