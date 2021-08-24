Число заболевших коронавирусом на Ямале на 24 августа 2021 года увеличилось на 124 человека

Оперштаб региона сегодня, 24 августа. сообщил о пяти умерших ямальцах, за весь период пандемии от коронавируса умерли 585 пациентов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 23 августа 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 124 и составило 46 744 человек.

По данным оперштаба региона, за минувшие сутки от коронавируса скончалось пять пациентов (за весь период – 585). Госпитализированы с COVID-19 и внебольничными пневмониями 711 человека, 113 пациентов – в тяжелом состоянии, 37 человек с подтвержденным COVID-19 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В лабораториях округа за минувшие сутки зафиксировали 124 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 46 744). 113 из них – в муниципальных образованиях (за весь период – 39 687), а 11 зараженных обнаружили на месторождениях и производственных объектах (за весь период – 7 057).

За последние сутки в России выявлено 18 833 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 7,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 794 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 18 636 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 785 374 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 177 614 летальных исходов, выздоровели 6 053 503 человека.