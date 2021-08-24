В столице Ямала продолжается ремонт дорог на улицах Почтовая и Маяковского Фото: Администрация Салехарда

В рамках нацпроекта «Безопасные автомобильные дороги» на улицах Почтовая и Маяковского в Салехарде продолжается ремонт. На сегодняшний день на улице Почтовой уже появилось 460 метров нового дорожного полотна и завершён ремонт тротуаров. Дальше по плану – установка ограждения, озеленение и нанесение дорожной разметки.

Кроме того, заканчиваются работы по установке бортовых камней и устройству выравнивающего верхнего слоев покрытия проезжей части на улице Маяковского. Там также отремонтируют тротуары, создадут водоотводные лотки и гильзы, нанесут дорожную разметку и выполнят озеленение. В этом году отремонтируют 1 километр 790 метров дороги. - При укладке слоёв покрытия температура асфальтобетонной смеси при отгрузке и при укладке – по требованиям ГОСТа. Толщина верхнего слоя покрытия щебёночно-мастичного асфальтобетона соответствует рекомендуемой толщине согласно ГОСТу, - сообщили в подрядной организации.

Все работы ведутся по графику.